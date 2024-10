Pakistan: Operazioni militari in Khyber Pakhtunkhwa neutralizzano terroristi

27 Ottobre 2024_ Le forze di sicurezza pakistane hanno ucciso quattro terroristi e ferito tre in due operazioni basate su intelligence nella...

27 Ottobre 2024_ Le forze di sicurezza pakistane hanno ucciso quattro terroristi e ferito tre in due operazioni basate su intelligence nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Le operazioni hanno avuto luogo nel distretto di North Waziristan e nel distretto di Khyber, dove sono stati neutralizzati due khawarij, un termine che si riferisce a gruppi estremisti. Durante le operazioni, sono stati recuperati armi e munizioni dai terroristi, che erano coinvolti in attività terroristiche contro le forze dell'ordine e i civili. Le forze di sicurezza sono determinate a eliminare la minaccia del terrorismo nel paese, come riportato da Pakistan Today. Nel 2023, il Pakistan ha registrato un aumento preoccupante della violenza, con oltre 1.500 morti a causa di attacchi terroristici e operazioni di contro-terrorismo.