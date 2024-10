Pakistan: Opportunità di esportazione alimentare grazie a investimenti e tecnologia italiana

06 Ottobre 2024_ Il Pakistan ha il potenziale per aumentare significativamente la sua produzione alimentare e le esportazioni, grazie a investimenti mirati e all'adozione di tecnologie moderne. Shahid Imran, direttore di una nota azienda di esportazione alimentare, ha sottolineato l'importanza di migliorare la qualità e la logistica per accedere ai mercati internazionali, in particolare in Medio Oriente e Europa. Un elemento chiave sarà l'installazione di un avanzato impianto automatizzato per snack, proveniente dall'Italia, che inizierà a operare a Multan entro agosto 2025. La notizia è stata riportata da urdupoint.com, evidenziando come il Pakistan possa diventare un attore importante nel mercato alimentare globale, sfruttando la sua posizione geografica e le risorse agricole. Questo sviluppo rappresenta un'opportunità per rafforzare i legami commerciali tra Pakistan e Italia nel settore agroalimentare.