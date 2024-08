Pakistan: Opportunità per il settore tessile grazie alla crisi in Bangladesh

19 Agosto 2024_ I produttori tessili pakistani si mostrano ottimisti riguardo a un possibile aumento del 20% degli affari nel prossimo anno, a seguito delle difficoltà del settore in Bangladesh. Le aziende occidentali, in cerca di alternative per diversificare le loro catene di approvvigionamento, stanno mostrando interesse per il Pakistan, dove i produttori stanno operando con una capacità inutilizzata del 30-40%. Tuttavia, esperti del settore avvertono che il governo deve agire rapidamente per sfruttare questa opportunità, riducendo i costi energetici e ripristinando incentivi fiscali. La fonte di queste informazioni è dawn.com. La situazione in Bangladesh, caratterizzata da ritardi nelle spedizioni e cancellazioni di ordini, potrebbe portare a un trasferimento di ordini significativi verso il Pakistan, se il paese saprà rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato.