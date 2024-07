Pakistan: Parlamentari britannici chiedono la liberazione di Imran Khan

23 Luglio 2024_ Un gruppo di quasi due dozzine di membri del Parlamento del Regno Unito ha richiesto la liberazione immediata di Imran Khan, ex primo ministro del Pakistan, attualmente detenuto nel carcere di Adiala insieme alla moglie Bushra Begum. La richiesta è stata avanzata durante un'udienza nella Camera dei Lord, incentrata sull'erosione delle norme democratiche in Pakistan e sulla sua 'detenzione illegale'. I parlamentari hanno sollecitato il governo britannico a prendere in considerazione un recente rapporto delle Nazioni Unite riguardante l'incarcerazione di Khan e a chiedere il ripristino della democrazia in Pakistan. La notizia è riportata da geo.tv. L'udienza ha visto la partecipazione di importanti figure politiche e ha evidenziato le preoccupazioni per la situazione dei diritti umani e della democrazia nel paese asiatico.