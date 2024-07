Pakistan: Piogge torrenziali causano vittime e feriti in Punjab

14 Luglio 2024_ Almeno 12 persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite in vari incidenti legati alle piogge nella provincia del Punjab, in...

14 Luglio 2024_ Almeno 12 persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite in vari incidenti legati alle piogge nella provincia del Punjab, in Pakistan. Le forti piogge hanno causato crolli di edifici e inondazioni, aggravando la situazione nelle aree colpite. Le autorità locali stanno lavorando per fornire assistenza e soccorso alle vittime e alle loro famiglie. La situazione meteorologica rimane critica, con ulteriori piogge previste nei prossimi giorni. Lo riporta Pakistan Today. Le operazioni di soccorso continuano, con l'obiettivo di minimizzare ulteriori perdite e danni.