Pakistan: PM Shehbaz Sharif annuncia la conversione di 28.000 pozzi a energia solare in Balochistan

9 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha annunciato un'iniziativa per convertire 28.000 pozzi in Balochistan all'energia solare, con un costo stimato di 55,8 miliardi di rupie. Il progetto, che sarà completato entro tre mesi, mira a ridurre significativamente i costi del carburante per l'agricoltura nella provincia. Il governo federale ha stanziato 50 miliardi di rupie per il progetto, con il 40% dei fondi provenienti dal governo federale e il 30% dal governo provinciale. Shehbaz Sharif ha sottolineato l'importanza di questo progetto per affrontare le sfide uniche di Balochistan e garantire una giusta distribuzione delle risorse nazionali. Lo riporta Pakistan Today. Il progetto prevede anche l'installazione di ulteriori pozzi solari in tutto il Pakistan in futuro.