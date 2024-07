Pakistan: PML-N presenta il National Assembly Election Act (Amendment) Bill, 2024 per limitare i candidati indipendenti

31 Luglio 2024_ Il partito PML-N ha presentato il National Assembly Election Act (Amendment) Bill, 2024, che mira a limitare l'adesione dei legislatori indipendenti a partiti politici dopo un certo periodo dalle elezioni. Il disegno di legge, presentato dal Chief Whip Basharat Kyani, modifica gli articoli 51 e 106 della Costituzione riguardanti l'assegnazione dei seggi nelle assemblee nazionali e provinciali. La proposta stabilisce che i candidati indipendenti debbano mantenere il loro status per l'intera durata del mandato assembleare, contrariamente alla prassi attuale. Questo provvedimento è visto come una risposta alle preoccupazioni sulla manipolazione politica post-elettorale. La notizia è riportata da Pakistan Today. Il disegno di legge si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche politiche in Pakistan, dove le alleanze tra partiti e candidati indipendenti sono spesso oggetto di dibattito.