Pakistan: Polemiche sull'assegnazione di giudici ad hoc alla Corte Suprema

18 Luglio 2024_ Il giudice in pensione Mushir Alam ha rifiutato l'offerta di lavorare come giudice ad hoc per un mandato di tre anni. La Commissione Giudiziaria del Pakistan (JCP), guidata dal Capo della Giustizia Qazi Faez Isa, si riunirà venerdì per discutere la nomina di quattro giudici in pensione della Corte Suprema. Il governo sostiene la necessità di ulteriori giudici per smaltire i casi arretrati, mentre il principale partito di opposizione, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), ha definito la mossa come 'disonesta'. Il giudice in pensione Baqar ha dichiarato che la nomina di giudici ad hoc è conforme alla legge e ha respinto le critiche come infondate. Lo riporta Pakistan Today. Il Segretario Generale del PTI, Omar Ayub, ha espresso preoccupazioni riguardo alla nomina di giudici 'affini' e ha chiesto che non vengano coinvolti nei casi riguardanti il PTI.