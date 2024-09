21 Settembre 2024_ Il senatore Mushahid Hussain ha sollevato interrogativi sulla competenza dei membri del Parlamento pakistano, accusandoli di proteggere i propri interessi a scapito dei diritti fondamentali. Circa 278 membri dell'Assemblea Nazionale e del Senato, in particolare quelli del PML-N, PPP e MQM, sono stati criticati per la loro acquiescenza a emendamenti che minacciano i diritti globalmente riconosciuti. La situazione è aggravata dalla mancanza di integrità e rispetto di questi politici, che hanno trasformato le due camere del Parlamento in 'aule di vergogna'. La fonte di queste informazioni è tribune.com.pk. La critica si concentra sulla necessità di una riforma politica che non comprometta i diritti civili e la giustizia, evidenziando l'importanza di una governance responsabile in Pakistan.