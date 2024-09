Pakistan: Politica in fermento ma il pacchetto costituzionale resta bloccato

17 Settembre 2024_ Il fine settimana politico in Pakistan ha visto un'intensa attività tra i membri del governo, ma si è concluso con un nulla di fatto riguardo al pacchetto costituzionale. Nonostante gli sforzi frenetici per raggiungere un consenso, il presidente del JUI(F), Maulana Fazlur Rehman, ha rifiutato di sostenere la proposta, lasciando i legislatori in una situazione di stallo. La mancanza di trasparenza e il predominio della forma sulla sostanza hanno complicato ulteriormente il dibattito, con i partner di coalizione e l'opposizione che si sono trovati in disaccordo. La situazione attuale solleva interrogativi sulla capacità dei politici di rappresentare realmente la volontà del popolo, come riportato da dailytimes.com.pk. Mentre i politici riflettono sulle loro azioni, la necessità di un dialogo costruttivo rimane cruciale per il futuro della democrazia in Pakistan.