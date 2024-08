Pakistan: Politiche energetiche e riforme ministeriali in discussione

28 Agosto 2024_ Le questioni relative agli Independent Power Producers (IPP) sono al centro del dibattito politico in Pakistan, con partiti e imprenditori che chiedono al governo di rivedere gli accordi per ridurre le tariffe elettriche. Recentemente, il governo ha annunciato l'intenzione di elaborare una nuova politica per affrontare le problematiche legate agli IPP, mentre una commissione ha deciso di devolvere il Ministero della Coordinazione Interprovinciale (IPC) come previsto dalla 18ª modifica costituzionale. Inoltre, la commissione ha discusso la necessità di un meccanismo per gestire l'occupazione in eccesso all'interno del ministero, evidenziando l'importanza di un'adeguata supervisione delle federazioni sportive. La notizia è riportata da dawn.com. Il Ministero dell'IPC è stato istituito per facilitare la collaborazione tra le province e il governo federale, supervisionando vari dipartimenti, tra cui il Pakistan Sports Board e il National Internship Programme.