Pakistan: Premier Shehbaz Sharif spera in buone notizie dall'FMI

26 Giugno 2024_ Il Primo Ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha dichiarato che il paese potrebbe presto ricevere buone notizie dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) riguardo al bilancio per l'anno fiscale 2024-25. Durante un discorso all'Assemblea Nazionale, Sharif ha sottolineato l'importanza di allineare il bilancio alle richieste dell'FMI. Il governo, guidato dalla coalizione della Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), sta cercando di soddisfare i requisiti per un nuovo programma dell'FMI, puntando a ridurre il deficit fiscale e aumentare le entrate fiscali. Il Pakistan ha fissato un ambizioso obiettivo di entrate fiscali di 13 trilioni di rupie per l'anno che inizia il 1° luglio. Lo riporta geo.tv. Sharif ha anche menzionato misure di austerità e progetti infrastrutturali per migliorare la situazione economica del paese.