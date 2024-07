Pakistan: Preoccupazioni per i fondi della Banca Mondiale destinati a Karachi

13 Luglio 2024_ Il governo pakistano sta prendendo in prestito ingenti somme dalla Banca Mondiale per progetti di sviluppo a Karachi, ma mancano...

13 Luglio 2024_ Il governo pakistano sta prendendo in prestito ingenti somme dalla Banca Mondiale per progetti di sviluppo a Karachi, ma mancano dettagli chiari su come verranno spesi questi fondi. L'avvocato Saifuddin ha espresso preoccupazioni specifiche riguardo ai 1,5 miliardi di dollari destinati alla Karachi Water and Sewerage Corporation (KWSC), chiedendo trasparenza sui piani di utilizzo. Durante una riunione, i partecipanti hanno concordato sulla necessità di espandere i meccanismi operativi della KWSC e della Sindh Solid Waste Management Board (SSWMB) a livello di consiglio di unione per migliorare le prestazioni. Alam del Partito Popolare Pakistano (PPP) ha confermato che la discussione mirava a migliorare il coordinamento tra i partiti parlamentari per il beneficio dei cittadini di Karachi. Lo riporta dawn.com. Alam ha assicurato che solleverà la questione con il sindaco e altre autorità competenti.