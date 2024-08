Pakistan: Preoccupazioni per il mercato nero di materiali radioattivi in India

18 Agosto 2024_ Il Ministero degli Esteri pakistano ha espresso grave preoccupazione per i ripetuti episodi di furto e vendita illecita di materiali nucleari e radioattivi in India. Recentemente, tre individui sono stati arrestati in Bihar per possesso illegale di 50 grammi di californium radioattivo, un materiale dal valore di 8,5 miliardi di rupie indiane. Questo non è un caso isolato, poiché nel 2021 si sono verificati almeno tre sequestri di materiali radioattivi rubati, suggerendo l'esistenza di un mercato nero pericoloso. La fonte di queste informazioni è brecorder.com. La situazione solleva preoccupazioni globali sulla sicurezza nucleare, specialmente in un contesto geopolitico già teso.