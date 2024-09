20 Settembre 2024_ Le preoccupazioni riguardanti la qualità dei farmaci prodotti in Pakistan sono valide e allarmanti, evidenziando un fallimento sistemico nell'industria farmaceutica. Fattori come pratiche di produzione obsolete, scarsa supervisione normativa e mancanza di controlli di qualità rigorosi contribuiscono a questa situazione critica. Inoltre, l'industria è ostacolata da un investimento insufficiente in ricerca e sviluppo, rendendola incapace di innovare. È necessaria una riforma politica completa per migliorare la qualità dei farmaci e garantire la salute pubblica, come riportato da pakobserver.net. Senza azioni decisive, il Pakistan rischia di rimanere dipendente da formule e tecnologie obsolete, compromettendo ulteriormente la qualità della produzione farmaceutica.