Pakistan: Prestito commerciale da 600 milioni di dollari per sostenere le riserve valutarie

15 Settembre 2024_ Il Pakistan ha ottenuto un prestito commerciale di 600 milioni di dollari dalla Standard Chartered Bank di Londra, con un tasso d'interesse senza precedenti dell'11%. Questo prestito fa parte degli sforzi del governo per rafforzare le riserve valutarie del paese, già sotto pressione. L'alto tasso d'interesse contribuirà ad aumentare i costi di servizio del debito, già elevati. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha programmato una riunione del consiglio per il 25 settembre per esaminare i progressi del Pakistan nelle riforme economiche. La Standard Chartered Bank è una delle principali istituzioni finanziarie globali, attiva in vari settori bancari e finanziari.