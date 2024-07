Pakistan: Prevista riduzione dei prezzi dei carburanti a partire da agosto 2024

29 Luglio 2024_ I prezzi dei carburanti in Pakistan sono destinati a diminuire di oltre 11 rupie per litro a partire dal prossimo mese, se approvati....

29 Luglio 2024_ I prezzi dei carburanti in Pakistan sono destinati a diminuire di oltre 11 rupie per litro a partire dal prossimo mese, se approvati. Il prezzo della benzina scenderebbe da 275,50 a 270,10 rupie, mentre il diesel ad alta velocità (HSD) passerebbe da 283,63 a 272,57 rupie. Inoltre, si prevede una riduzione anche per il cherosene e il light diesel oil (LDO), con tagli significativi per il primo quindici giorni di agosto 2024. Queste stime sono soggette all'approvazione del governo e dipendono da vari fattori, tra cui i prezzi globali del petrolio e i tassi di cambio, come riportato da Pakistan Today. La decisione finale sarà presa dopo consultazioni tra il Ministero delle Finanze e il Primo Ministro, e potrebbe contribuire a ridurre il tasso di inflazione nel paese.