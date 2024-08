Pakistan: Prima assegnazione di ufficiali donne nella polizia del Khyber

04 Agosto 2024_ Per la prima volta nella storia, la polizia del Khyber Pakhtunkhwa ha assegnato cinque ufficiali donne nel volatile distretto del Khyber. Quattro di queste ufficiali sono state destinate a vari commissariati del distretto, segnando un passo significativo verso l'inclusività di genere nella forza di polizia. Le ufficiali saranno responsabili della gestione di casi riguardanti donne e bambini e supporteranno anche la polizia di comunità. Questa iniziativa è attesa per migliorare la situazione generale della legge e dell'ordine nel distretto. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Il Khyber è un distretto noto per le sue sfide di sicurezza e la presenza di gruppi militanti, rendendo questa iniziativa particolarmente rilevante per la comunità locale.