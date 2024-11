Pakistan: Prima riunione della Commissione Giudiziaria Riformata il 5 novembre

03 Novembre 2024_ Il Capo Giustizia del Pakistan, Yahya Afridi, ha convocato la prima riunione della riformata Commissione Giudiziaria del Pakistan (JCP) per il 5 novembre. Durante l'incontro, saranno esaminate le nomine per l'appuntamento di giudici alla Corte Suprema, presentate dai consigli forensi provinciali. Questa riunione segna un'importante novità, poiché i consigli forensi provinciali hanno ora voce in capitolo nelle nomine giudiziarie per la prima volta. La riunione sarà presieduta dal CJP Afridi e vedrà la partecipazione di giudici senior della Corte Suprema. La notizia è riportata da Pakistan Today. La Commissione Giudiziaria Riformata è stata istituita per migliorare la trasparenza e l'integrità nel processo di nomina dei giudici in Pakistan.