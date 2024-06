Pakistan: Progetto italiano per la biodiversità a Gilgit-Baltistan

27 Giugno 2024_ Il Biodiversity Safeguarding Project (BSP), finanziato dall'Italia, supporta le comunità locali di Gilgit-Baltistan attraverso l'eco-turismo e la gestione sostenibile delle risorse naturali. Il progetto è stato presentato durante un seminario organizzato dall'International Union for Conservation of Nature (IUCN) Pakistan, con la partecipazione di esperti di conservazione e funzionari governativi. Romina Khurshid Alam, Coordinatrice del Primo Ministro per il Cambiamento Climatico, ha elogiato il ruolo dell'Ambasciata d'Italia e dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) nel finanziamento del progetto. L'Ambasciatrice d'Italia, Marlina Armelin, ha sottolineato l'importanza della collaborazione continua tra Italia e Pakistan per la conservazione ambientale. Lo riporta app.com.pk. Il progetto mira a proteggere la biodiversità e migliorare il benessere delle comunità locali attraverso pratiche di conservazione sostenibile.