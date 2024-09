Pakistan: Proposta di aumento dei giudici della Corte Suprema da 17 a 23

11 Settembre 2024_ È stato presentato alla National Assembly il "The Supreme Court (Number of Judges) (Amendment) Bill, 2024", che prevede l'aumento...

11 Settembre 2024_ È stato presentato alla National Assembly il "The Supreme Court (Number of Judges) (Amendment) Bill, 2024", che prevede l'aumento del numero di giudici della Corte Suprema del Pakistan da 17 a 23. L'iniziativa, proposta dal MNA Danyal Chaudhry del Pakistan Muslim League–Nawaz (PML-N), mira a ridurre l'arretrato di casi pendenti. Il disegno di legge è stato inviato al Comitato Permanente per ulteriori discussioni, mentre l'opposizione ha sollevato preoccupazioni riguardo al quorum. La fonte di questa notizia è Pakistan Today. Se approvato, il disegno di legge potrebbe facilitare l'udienza di una petizione di revisione presentata dal PML-N contro una sentenza della Corte Suprema riguardante i seggi riservati al Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), un altro importante partito politico del paese.