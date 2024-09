Pakistan: Proposte di emendamenti costituzionali suscitano preoccupazioni per l'indipendenza giudiziaria

19 Settembre 2024_ In Pakistan, un nuovo progetto di emendamenti costituzionali ha sollevato preoccupazioni riguardo all'indipendenza della magistratura. Il dibattito si è intensificato dopo che il ministro della giustizia ha presentato un documento, definito ‘kacha draft’, che ha sorpreso molti per il suo contenuto controverso. Le modifiche proposte sono viste come un tentativo di aumentare il controllo esecutivo sulla giustizia, minando la separazione dei poteri. Esperti legali e membri della società civile avvertono che tali emendamenti potrebbero rendere la Corte Suprema inefficace e subordinata all'esecutivo. La notizia è stata riportata da thenews.com.pk. È fondamentale che il pubblico e i politici si uniscano per garantire che le riforme siano trasparenti e rispettino i principi democratici.