Pakistan: Proposte di modifica alla legge sulle imprese statali per allinearsi agli standard internazionali

07 Agosto 2024_ Il Ministero delle Finanze del Pakistan ha proposto modifiche alla legge sulle imprese statali (SOEs) del 2023 per allinearla con il diritto internazionale e chiarire gli accordi di arbitrato. Le modifiche mirano a migliorare la governance delle SOEs e a rispondere alle preoccupazioni degli investitori internazionali. Tra le proposte ci sono cambiamenti alle sezioni 170 e 172, che riguardano rispettivamente l'arbitrato delle controversie e la nomina degli arbitri. Il Ministero delle Finanze sta cercando feedback dai portatori di interesse prima di finalizzare le modifiche. La notizia è riportata da Pakistan Today. Le imprese statali in Pakistan sono entità di proprietà governativa che operano in vari settori, e la loro riforma è cruciale per attrarre investimenti esteri.