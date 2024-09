Pakistan: Proseguono i negoziati con l'FMI e la richiesta di aiuti dall'Arabia Saudita

05 Settembre 2024_ Il Ministro delle Finanze Muhammad Aurangzeb ha annunciato che i colloqui con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per il finanziamento esterno stanno per entrare nella fase finale, con l'approvazione del programma di prestiti prevista per questo mese. Inoltre, sono in corso trattative con l'Arabia Saudita per un prestito di petrolio a pagamento posticipato e per investimenti in progetti bilaterali. Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha confermato che il governo sta lavorando per soddisfare le condizioni del programma dell'FMI, sperando che questo sia l'ultimo programma di questo tipo per il Pakistan. La notizia è riportata da dawnnews.tv. Attualmente, il Pakistan ha richiesto un aumento del prestito di 1,5 miliardi di dollari dall'Arabia Saudita, che si aggiungerebbe ai 5 miliardi già in essere, per affrontare il deficit finanziario necessario per il pacchetto di salvataggio dell'FMI.