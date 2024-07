Pakistan: Protesta della classe salariale contro l'aumento delle tasse a Karachi

23 Luglio 2024_ A Karachi, un gruppo di lavoratori salariati ha manifestato contro l'aumento delle tasse previsto nel Bilancio 2024-25, in un...

23 Luglio 2024_ A Karachi, un gruppo di lavoratori salariati ha manifestato contro l'aumento delle tasse previsto nel Bilancio 2024-25, in un contesto di grave crisi economica e inflazione. La protesta, organizzata dall'alleanza 'Salaried Class Alliance', ha visto la partecipazione di circa 50 persone che hanno chiesto al governo di ascoltare le loro richieste. Nonostante il numero limitato di partecipanti, l'evento ha evidenziato le difficoltà economiche che affrontano i lavoratori salariati in Pakistan, aggravate da tariffe energetiche elevate e carenze di elettricità. La fonte di questa notizia è brecorder.com. Il Ministro delle Finanze, Muhammad Aurangzeb, ha promesso un aiuto per la classe salariale, ma molti temono che i benefici arriveranno solo dopo un lungo periodo.