16 Ottobre 2024_ Durante il 23° incontro del Consiglio dei capi di governo dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) in Pakistan, si...

16 Ottobre 2024_ Durante il 23° incontro del Consiglio dei capi di governo dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) in Pakistan, si sono verificate proteste simultanee a Islamabad, Lahore e Karachi, sollevando dubbi su un possibile tentativo di sabotaggio dell'evento. Le manifestazioni, che hanno visto scontri tra studenti e polizia a Lahore e violenze a Karachi, hanno portato a un morto e oltre 100 arresti. Politici e analisti hanno messo in discussione se questi eventi fossero spontanei o orchestrati per minare la posizione internazionale del Pakistan. La fonte di queste informazioni è tribune.com.pk. Nonostante le tensioni, il governo è riuscito a mantenere il controllo, permettendo al vertice di procedere come previsto.