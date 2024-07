Pakistan: Proteste pacifiche in Sindh per la liberazione di Imran Khan e diritti costituzionali

27 Luglio 2024_ In diverse città del Sindh, il Pakistan Constitution Protection Movement Alliance ha indetto proteste pacifiche per chiedere la...

27 Luglio 2024_ In diverse città del Sindh, il Pakistan Constitution Protection Movement Alliance ha indetto proteste pacifiche per chiedere la liberazione dei leader del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), tra cui Imran Khan, e per la libertà della giustizia, contro l'aumento dell'inflazione. Le manifestazioni si sono svolte a Karachi, Hyderabad, Sukkur, Mirpurkhas, Shaheed Benazirabad e Larkana, ma oltre 50 attivisti del PTI e del Majlis Wahdat-e-Muslimeen (MWM) sono stati arrestati dalla polizia. Haleem Adil Sheikh, presidente del PTI Sindh, ha denunciato le azioni della polizia, affermando che la regione è sotto un regime simile alla legge marziale. Le proteste continueranno fino a quando non verranno rilasciati Imran Khan e gli altri leader del PTI, come riportato da tribune.com.pk. Il PTI è il principale partito politico del Pakistan, con una significativa rappresentanza nelle assemblee nazionali e provinciali.