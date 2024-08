Pakistan: P@SHA denuncia esclusione dal dibattito sulla crisi di internet

19 Agosto 2024_ La Pakistan Software Houses Association (P@SHA) ha espresso preoccupazione per essere stata esclusa dalle discussioni governative riguardanti il rallentamento di internet nel Paese. Il vicepresidente senior di P@SHA ha sottolineato che milioni di pakistani stanno affrontando difficoltà nell'accesso alla rete, a causa di un firewall implementato per controllare contenuti indesiderati. La situazione ha portato a perdite economiche significative, stimando un danno di 300 milioni di dollari per le aziende. La fonte di questa notizia è thenews.com.pk. P@SHA ha chiesto di essere coinvolta nelle decisioni politiche per proteggere le aziende IT e migliorare la situazione attuale.