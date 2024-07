Pakistan: PTI annuncia proteste nazionali contro il governo il 5 agosto

29 Luglio 2024_ Il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ha annunciato una serie di proteste in tutto il paese per il 5 agosto, in risposta alle politiche...

29 Luglio 2024_ Il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ha annunciato una serie di proteste in tutto il paese per il 5 agosto, in risposta alle politiche del governo. Durante una conferenza stampa, il leader del PTI, Shah Mahmood Qureshi, ha dichiarato che le manifestazioni si svolgeranno in tutte le principali città e paesi per evidenziare i problemi affrontati dalla popolazione. Qureshi ha anche sottolineato che il PTI intende denunciare la presunta vittimizzazione dei suoi leader e sostenitori da parte del governo. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Le proteste si inseriscono in un contesto di crescente tensione politica in Pakistan, dove il PTI è un importante partito di opposizione.