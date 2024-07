Pakistan: PTI annuncia proteste nazionali contro il governo

22 Luglio 2024_ Il leader del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Asad Qaiser, ha dichiarato che i parlamentari del partito sono stati sottoposti a pressioni e offerte di denaro per cambiare lealtà. La Corte Suprema ha recentemente stabilito che il PTI ha diritto ai seggi riservati, permettendo il ritorno del partito in parlamento. Qaiser ha annunciato proteste nazionali per venerdì, invitando tutte le forze politiche a unirsi, inclusa la Grand Democratic Alliance (GDA). Le proteste mirano a denunciare la situazione di ordine pubblico, l'incarcerazione di Imran Khan e altri membri del PTI, e l'aumento dell'inflazione. Lo riporta geo.tv. La decisione di protestare è stata presa durante una riunione d'emergenza presieduta da Mehmood Khan Achakzai, leader della Pakhtunkhwa Milli Awami Party.