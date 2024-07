Pakistan: PTI chiede il rilascio immediato di Imran Khan

5 Luglio 2024_ Il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ha richiesto il rilascio immediato del suo presidente Imran Khan, in seguito alle raccomandazioni del Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite sulla Detenzione Arbitraria. Un portavoce del PTI ha dichiarato che la richiesta del Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite per il rilascio immediato di Imran Khan è una chiara indicazione della vittimizzazione politica subita dal leader del partito. Imran Khan, ex Primo Ministro del Pakistan, è stato arrestato in circostanze controverse, sollevando preoccupazioni internazionali. La richiesta del PTI arriva in un momento di crescente tensione politica nel paese. Lo riporta Pakistan Today. La situazione continua a evolversi, con possibili implicazioni per la stabilità politica del Pakistan.