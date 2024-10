Pakistan: PTI chiede il trasferimento di Imran Khan per motivi di sicurezza

31 Ottobre 2024_ Il leader del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Mr Akram, ha annunciato che il partito sta esplorando la possibilità di trasferire Imran Khan, attualmente detenuto nella prigione di Adiala a Rawalpindi, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa (KP) per motivi di sicurezza. Akram ha espresso preoccupazione per le condizioni di detenzione di Khan, sottolineando che la sua cella è priva di elettricità e che riceve cibo di scarsa qualità. Inoltre, ha avvertito che qualsiasi piano contro Khan sarebbe considerato una cospirazione contro il Pakistan, mentre il governo del Punjab dovrebbe concentrarsi sulle proprie inefficienze. La notizia è stata riportata da dawn.com. Il PTI, fondato da Imran Khan, è un importante partito politico in Pakistan, e la sua leadership sta cercando di garantire la sicurezza del loro fondatore in un contesto di crescente tensione politica.