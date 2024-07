Pakistan: PTI chiede la rimozione del Capo della Commissione Elettorale

21 Luglio 2024_ Il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ha presentato un riferimento al Consiglio Giudiziario Supremo (SJC) per chiedere la rimozione del...

21 Luglio 2024_ Il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ha presentato un riferimento al Consiglio Giudiziario Supremo (SJC) per chiedere la rimozione del Capo della Commissione Elettorale (CEC) Sikandar Sultan Raja e di cinque membri della Commissione Elettorale. Il riferimento, presentato dal presidente del PTI Sindh Haleem Adil Sheikh, dal giudice (r) Noorul Haq Qureshi e dal MNA PTI Shahid Khattak, accusa il CEC e i membri della Commissione di non aver adempiuto ai loro doveri costituzionali. I leader del PTI, tra cui il barrister Ali Zafar, hanno accusato il CEC e i membri della Commissione di cattiva condotta, incompetenza e parzialità, nonché di non aver garantito elezioni libere e corrette. Il PTI ha richiesto la rimozione del CEC e dei membri della Commissione e la nomina di nuovi membri imparziali e competenti. Lo riporta Pakistan Today. La richiesta è stata presentata alla Corte Suprema del Pakistan, sottolineando la necessità di un'elezione equa e trasparente.