Pakistan: PTI denuncia violenze della polizia e chiede giustizia

10 Novembre 2024_ Haleem Adil Sheikh, presidente del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) per la provincia del Sindh, ha condannato l'operato della polizia a Karachi, chiedendo responsabilità per le violenze subite dai membri del suo partito. Durante una conferenza stampa, ha denunciato arresti ingiustificati di leader del PTI e ha accusato la polizia di essere coinvolta in attività illecite come estorsione e traffico di droga. Sheikh ha anche criticato la mancanza di attenzione della polizia verso le vere minacce alla sicurezza, come dimostrato dall'attentato alla stazione ferroviaria di Quetta. La fonte di queste informazioni è thenews.com.pk. Il PTI, il partito politico fondato da Imran Khan, sta cercando di organizzare un raduno a Karachi, ma ha incontrato ostacoli da parte delle autorità locali.