Pakistan: PTI presenta richiesta di azione contro il capo della Commissione Elettorale

27 Luglio 2024_ Il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ha presentato una richiesta al Consiglio Giudiziario Supremo per chiedere azioni contro il capo della Commissione Elettorale e quattro membri della Commissione Elettorale del Pakistan. La petizione, redatta dall'avvocato Ali Zafar, accusa i funzionari di cattiva condotta e di non aver adempiuto ai loro doveri costituzionali, compromettendo il mandato del PTI. Questa azione legale segue una denuncia simile presentata il 20 luglio, che ha sollevato preoccupazioni riguardo a presunti favoritismi e irregolarità nel processo elettorale. La fonte di questa notizia è Pakistan Today. Il PTI, fondato da Imran Khan, ha espresso crescente insoddisfazione per la condotta della Commissione Elettorale, richiedendo anche la rimozione dei funzionari coinvolti.