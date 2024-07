Pakistan: Qatar sostiene la resilienza climatica del Pakistan

4 Luglio 2024_ Una delegazione tecnica di alto livello del Qatar, guidata dal Colonnello Ahmed Abdullah Al-Abdullah, ha incontrato Romina Khurshid Alam, coordinatrice del Primo Ministro pakistano per il cambiamento climatico. Durante l'incontro, tenutosi presso il Ministero del Cambiamento Climatico e della Coordinazione Ambientale, sono stati discussi vari temi di interesse bilaterale riguardanti la gestione del rischio climatico, la conservazione ambientale e la gestione delle risorse idriche. Romina Khurshid ha illustrato le iniziative del governo pakistano per migliorare la resilienza climatica e proteggere le comunità vulnerabili del paese. La delegazione del Qatar ha elogiato gli sforzi del Pakistan e ha promesso supporto tecnico e non tecnico per affrontare le sfide climatiche. Lo riporta app.com.pk. Il Qatar intende rafforzare la cooperazione nei settori socio-economici vulnerabili al clima, come salute, educazione, sicurezza alimentare, acqua ed energia.