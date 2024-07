Pakistan: Quattro pakistani uccisi vicino a una moschea a Muscat

17 Luglio 2024_ Quattro cittadini pakistani sono stati uccisi nei pressi di una moschea a Muscat, capitale dell'Oman, secondo informazioni dell'ambasciata pakistana. L'incidente è avvenuto in seguito a un alterco che ha portato a una sparatoria. Le vittime erano residenti pakistani in Oman. L'ambasciata sta collaborando con le autorità locali per indagare sull'accaduto e fornire assistenza alle famiglie delle vittime. Lo riporta Pakistan Today. Le autorità stanno cercando di chiarire le circostanze esatte dell'incidente.