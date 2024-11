Pakistan: Rafforzamento delle relazioni con l'Iran in vista

05 Novembre 2024_ Il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato l'impegno del Pakistan a rafforzare le relazioni con l'Iran attraverso scambi regolari di alto livello e cooperazione vantaggiosa in vari settori. Sharif ha sottolineato l'importanza di una collaborazione profonda tra i due Paesi, che condividono interessi comuni. Questa iniziativa mira a consolidare i legami storici e culturali tra Pakistan e Iran, due nazioni confinanti con una lunga storia di interazioni. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. Le relazioni tra Pakistan e Iran sono cruciali per la stabilità regionale e per affrontare sfide comuni come la sicurezza e lo sviluppo economico.