Pakistan: Rafforzata la cooperazione industriale e agricola con la Cina durante la visita di Shehbaz Sharif

25 Luglio 2024_ Durante la recente visita del Primo Ministro Shehbaz Sharif in Cina, è stata concordata una maggiore cooperazione in settori chiave come lo sviluppo industriale, la modernizzazione agricola e la tecnologia. Il progetto del Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC) entrerà nella sua fase II, con l'obiettivo di integrare lo sviluppo di cinque corridoi strategici in linea con la strategia 5Es del Pakistan. Il Console Generale cinese a Lahore, Zhao Shiren, ha sottolineato l'importanza di questi sviluppi e il supporto della Cina per il Pakistan, evidenziando la storicità delle relazioni bilaterali. La notizia è stata riportata da thenews.com.pk. La Cina, che ha avviato il CPEC per migliorare le infrastrutture e l'economia pakistana, continua a considerare il Pakistan un partner strategico fondamentale.