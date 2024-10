Pakistan: Rally storico alla Borsa di Karachi grazie alle aspettative di un taglio dei tassi d'interesse

24 Ottobre 2024_ La Borsa di Karachi ha registrato un rally straordinario, con l'indice KSE-100 che ha superato per la prima volta la soglia dei 87.000 punti, chiudendo a 87.194,53. Questo aumento è stato alimentato dall'interesse per i titoli del settore energetico e dalle aspettative di un possibile taglio del tasso di interesse da parte della banca centrale, in risposta a previsioni di inflazione in calo. Durante la giornata, l'indice ha toccato un massimo intraday di 87.309,22 punti, evidenziando un forte ottimismo tra gli investitori. La fonte di questa notizia è Pakistan Today. Il mercato ha visto un notevole afflusso di investimenti locali, contribuendo a un clima di stabilità politica e a un aumento della fiducia degli investitori.