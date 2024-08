25 Agosto 2024_ Un rapporto dell'UNDP evidenzia che l'élite pakistana consuma sussidi per un totale di 17,4 miliardi di dollari all'anno, aggravando...

25 Agosto 2024_ Un rapporto dell'UNDP evidenzia che l'élite pakistana consuma sussidi per un totale di 17,4 miliardi di dollari all'anno, aggravando le disuguaglianze sociali e il malcontento tra le masse colpite dall'inflazione. La situazione economica del Pakistan è critica, con un deficit profondo e una mancanza di investimenti, mentre il dialogo tra i partiti politici è assente, contribuendo a un clima di instabilità. È fondamentale che i leader politici riconoscano la necessità di un'unità nazionale e avviino un dialogo costruttivo per affrontare le sfide economiche e sociali del paese. La fonte di queste informazioni è pakobserver.net. La situazione attuale richiede riforme significative e un impegno per garantire la sicurezza alimentare e la partecipazione pubblica nelle decisioni politiche.