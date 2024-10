Pakistan: Recuperati tre bambini scomparsi in Italia grazie all'FIA e Interpol

10 Ottobre 2024_ L'FIA (Federal Investigation Agency) del Pakistan, in collaborazione con Interpol e l'immigrazione di Lahore, ha recuperato tre bambini scomparsi da sette anni in Italia. I bambini, identificati come Hussain Bashir Tarar, Khakan Bashir Tarar e Aashal Bashir Tarar, sono stati riportati a Lahore dopo un'operazione di successo. L'FIA ha emesso avvisi di ricerca (yellow notices) per facilitare la loro localizzazione, dimostrando l'efficacia del nuovo sistema di Interpol per il recupero di minori. La notizia è stata riportata da urdupoint.com, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale nella protezione dei diritti dei bambini. Questo caso sottolinea l'impegno dell'FIA e di Interpol nel garantire la sicurezza dei minori, un tema di rilevanza globale.