Pakistan: Relazioni tese con i Talebani afghani a causa del terrorismo

30 Giugno 2024_ Le relazioni tra Pakistan e i Talebani afghani si sono deteriorate rapidamente negli ultimi mesi a causa della riluttanza dei Talebani a contrastare il TTP (Tehreek-e-Taliban Pakistan). Il TTP utilizza le regioni di confine afghane come base per attacchi terroristici in Pakistan, con un aumento dell'80% degli attacchi dal ritorno al potere dei Talebani nel 2021. Islamabad ha adottato misure punitive, inclusi attacchi militari transfrontalieri e controlli più severi, peggiorando ulteriormente le relazioni. Secondo tribune.com.pk, il Pakistan sta ora rivedendo la sua strategia antiterrorismo, cercando anche un nuovo approccio diplomatico. Tuttavia, esperti come Ihsanullah Tipu Mehsud dubitano dell'efficacia di queste iniziative diplomatiche.