Pakistan: Revocati i passaporti a 23 pakistani all'estero per attacco a ex CJP

10 Novembre 2024_ La Direzione Generale degli Immigrati e dei Passaporti del Pakistan ha inserito i passaporti di 23 pakistani all'estero nella Lista di Controllo Passaporti (PCL) a causa del loro presunto coinvolgimento nell'attacco al veicolo dell'ex Capo della Corte Suprema Qazi Faez Isa. I passaporti sono stati ufficialmente revocati nell'ambito di un'indagine in corso. Questa azione sottolinea l'impegno delle autorità pakistane nel perseguire i responsabili di atti di violenza contro figure pubbliche. Qazi Faez Isa è un noto giurista pakistano, ex presidente della Corte Suprema, e la sua sicurezza è di primaria importanza per le istituzioni legali del paese. La notizia è stata riportata da Pakistan Today, evidenziando le misure di sicurezza adottate in risposta a minacce contro personalità di alto profilo.