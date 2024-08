Pakistan: Riapertura dei contatti tra Pakistan e Bangladesh dopo anni di tensione

31 Agosto 2024_ Pakistan e Bangladesh hanno stabilito un contatto di alto livello, riaccendendo le speranze di un miglioramento delle relazioni bilaterali, che erano ai minimi storici durante il governo di Sheikh Hasina. Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha contattato telefonicamente il consigliere principale del governo bengalese, Professor Muhammad Yunus, esprimendo il desiderio di migliorare i legami tra i due Paesi. Questo rappresenta il primo contatto di alto livello dopo anni, poiché l'ex Primo Ministro Hasina aveva sempre rifiutato le aperture di Islamabad. Entrambi i leader hanno concordato sull'importanza di una cooperazione regionale per il progresso dei popoli del Pakistan e del Bangladesh, come riportato da tribune.com.pk. La situazione politica in Bangladesh è in evoluzione dopo la recente uscita di scena di Sheikh Hasina, che ha governato per 15 anni, e questo potrebbe rappresentare un'opportunità per un riavvicinamento tra i due Paesi.