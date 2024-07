Pakistan: Richiesta di azione contro i gruppi terroristici in Afghanistan

12 Luglio 2024_ Il Pakistan ha sollecitato le autorità afghane a prendere misure concrete contro i gruppi terroristici che utilizzano il territorio afghano per attaccare il Pakistan. La portavoce del Ministero degli Esteri ha ribadito che il Pakistan rispetta la sovranità dell'Afghanistan, ma si aspetta che quest'ultimo agisca contro i terroristi. Ha inoltre chiarito che il Pakistan non intende avviare negoziati con il gruppo terroristico TTP, responsabile di numerosi attacchi. La portavoce ha anche discusso il piano di rimpatrio degli afghani presenti in Pakistan, specificando le diverse categorie di cittadini afghani coinvolti. Lo riporta thenews.com.pk. Il Pakistan ha inoltre esortato i paesi occidentali a rispettare i loro impegni di ricollocazione degli afghani in attesa di trasferimento.