Pakistan: Richiesta di dispiegamento dell'esercito e dei Rangers in Punjab per Muharram

6 Luglio 2024_ Il governo del Punjab ha richiesto il dispiegamento dell'esercito pakistano e dei Rangers per assistere la polizia locale durante il mese sacro di Muharram. L'Ispettore Generale della Polizia del Punjab, Dr. Usman Anwar, ha dichiarato che la misura è necessaria per garantire la sicurezza delle processioni e delle Majalis. Sono stati richiesti 150 contingenti di esercito e Rangers per supportare le forze di polizia. La decisione mira a mantenere la pace e la sicurezza durante le celebrazioni religiose. Lo riporta Pakistan Today. Il Punjab è una delle province più popolose del Pakistan e Muharram è un periodo di particolare sensibilità per la comunità musulmana sciita.