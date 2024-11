Pakistan: Richiesta di finanziamento per il progetto ferroviario Karachi-Hyderabad

08 Novembre 2024_ Il Pakistan ha rinnovato la sua richiesta alla Cina per convocare una riunione del comitato di finanziamento al fine di negoziare un prestito di quasi 1 miliardo di dollari per il segmento ferroviario Karachi-Hyderabad del progetto Mainline-I (ML-I). Questo progetto è considerato un'iniziativa strategica del Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC) e ha subito ritardi significativi a causa di sfide finanziarie e di sicurezza. Nonostante quattro incontri precedenti, il Pakistan non è riuscito a raggiungere un accordo sui termini del prestito, mentre la Cina ha suggerito di sviluppare prima il segmento Karachi-Hyderabad come progetto pilota. La situazione è stata discussa in una riunione del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale, come riportato da Pakistan Today. Il progetto ML-I, che ha visto il suo costo totale ridotto a 6,67 miliardi di dollari, è fondamentale per migliorare le infrastrutture ferroviarie del Pakistan, ma le preoccupazioni per la sicurezza rimangono un ostacolo significativo.