Pakistan: Richiesta di una commissione d'inchiesta per la situazione in Balochistan

05 Settembre 2024_ Il leader dell'opposizione nell'Assemblea Nazionale, Omar Ayub, ha chiesto la formazione di una commissione d'inchiesta per valutare la situazione in Balochistan, in seguito agli attacchi terroristici del 26 agosto e alle dimissioni di Sardar Akhtar Mengal. Ayub ha sottolineato l'importanza di affrontare le lamentele dei cittadini di Balochistan, affermando che il governo federale non sta dialogando con la popolazione. Ha anche evidenziato che le risorse della provincia appartengono legittimamente ai suoi abitanti e che è fondamentale ascoltarli. La notizia è riportata da brecorder.com. La situazione in Balochistan è complessa, con tensioni politiche e sociali che richiedono un'attenzione urgente da parte delle autorità.