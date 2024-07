Pakistan: Riconfermati 39 legislatori del PTI dopo sentenza della Corte Suprema

26 Luglio 2024_ L'Elettorale Commissione del Pakistan ha ufficialmente notificato 39 membri dell'Assemblea Nazionale (MNA) come legislatori del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) a seguito di una sentenza della Corte Suprema. La decisione, emessa il 12 luglio, ha dichiarato il PTI idoneo a ricevere seggi riservati per donne e non musulmani, ripristinando così la sua presenza nell'assemblea legislativa. Nonostante una divisione di voto di 8-5, tutti i 13 giudici hanno concordato che il PTI è un partito parlamentare, confermando l'affiliazione di 39 dei 80 MNA elencati. La Commissione ha anche richiesto agli altri candidati del PTI di presentare dichiarazioni di affiliazione entro 15 giorni, come riportato da Pakistan Today. Questa decisione segna un'importante vittoria per il PTI, un partito politico fondato da Imran Khan, ex Primo Ministro del Pakistan.